Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Mayıs 2025 17:11
Devlet memurluğundan çıkarılan kişi 4d li sürekli işçi olarak atanabilir mi?
İyi günler herkese sorum yukarıdaki gibidir

Kenzo123
Memur
03 Mayıs 2025 18:27

Olur

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