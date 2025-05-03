Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2025 17:20
Askeri okullara girişte FETÖ /AVANTAJLI KODLAMA Mağduriyeti

Arkadaşlar merhaba..

Hakkımda 2008 yılında kara harp okulunun mülakatına katıldığım, bu mülakatlarda tarafıma Fetönün kendi adaylarına avantaj sağlamak için öğrenci aday numaralarında kullandıkları kodlama sistemi kullandığı yönünde ODTÜlü bilirkişilerce hazırlan rapora göre benimde bu sınava girdiğim bu mülakattan elendiğim, ve tarafıma verilen öğrenci aday numarasında Bu kodlama tespit edildiği için Güvenlik soruşturması olumsuz gelmişti . Lakin ben bu sınava da KATILMAMIŞ olmama rağmen

ve idare mahkemesinin hakkımda FETÖ ile irtibat ve iltisak olup olmadığına yönelik kapsamlı araştırmasında ( baylok, yurt, dershane, ankösör, masak, banka, gazete, mit araştırmaları vs) somut delil olmamasına rağmen rağmen İdare mahkemesininin lehimize kararını Ankara Bölge 1.idari Dava DAİRESİ Her seferinde Kişi hakkında somut delil yok, somut delil hukuk devletinin olmazsa olmazı diyerek lehime karar veren BU Ankara 1. Bölge idari Dava mahkemesi verdiği bu kararlardan biranda vazgeçerek hakkımda Somut delil olmadan AÇILMIŞ soruşturma kavuşturma olmadan İdarenin takdir hakkı diyerek bu sefer esastan kesin karar vererek idareyi haklı bulup memurluktan ilişiğim kesilmesine neden olup Beni FETÖçülerin içine soktu..

Ben hayatım boyunca bunlarla hiç muhatap olmama rağmen, Keskin bir Atatürkçü olmama rağmen Tamamen yaşantıma fıtratıma ters bu tür yapılara bulaşmamış biri olarak bu kararla ben bunlar gibi gösterilmiş oldum... Resmen kumpas

Bu konuda benim durumda arkadaşlar var mıdır.

Şuan Anayasa mahkemesindeyim. Malesef burdan karar çıkması da uzun sürecek..

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirmesiTıbbi sekreter bizden fazla maaş alıyorEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2025 banka promosyonuMazeret ataması 20255510 malulen emeklilik soru, görüş ve maaşMevcutlu Şahsa Hastane Raporu3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalımEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyor

Sözlük

acayip bay-bayan isimleri 3 ulaşgkc 3 10 adımda 11 adım 7 kırk fırın ekmek yemek 2 eski dostlar 1 birinin varlığına tahammül edememek 5 Güzel bir gün sizin için nasıl olmalı? 3 Annelerin en küçük çocuklarını aşırı şımartması. 1 Tefo Seko 1 63 yıl sonra yapılan evlilik 2

Son Haberler

Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder İçin Başsağlığı MesajıKahreden kaza! Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybettiKüresel gıda fiyatları son 2 yılın en yüksek seviyesindeBahçeli: Hakikaten çok üzgünümHabere gitti, kaza yapan oğlu çıktı! 'Aynı yolda 2 akrabamı kaybettim'

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?