Askeri okullara girişte FETÖ /AVANTAJLI KODLAMA Mağduriyeti

Arkadaşlar merhaba..

Hakkımda 2008 yılında kara harp okulunun mülakatına katıldığım, bu mülakatlarda tarafıma Fetönün kendi adaylarına avantaj sağlamak için öğrenci aday numaralarında kullandıkları kodlama sistemi kullandığı yönünde ODTÜlü bilirkişilerce hazırlan rapora göre benimde bu sınava girdiğim bu mülakattan elendiğim, ve tarafıma verilen öğrenci aday numarasında Bu kodlama tespit edildiği için Güvenlik soruşturması olumsuz gelmişti . Lakin ben bu sınava da KATILMAMIŞ olmama rağmen

ve idare mahkemesinin hakkımda FETÖ ile irtibat ve iltisak olup olmadığına yönelik kapsamlı araştırmasında ( baylok, yurt, dershane, ankösör, masak, banka, gazete, mit araştırmaları vs) somut delil olmamasına rağmen rağmen İdare mahkemesininin lehimize kararını Ankara Bölge 1.idari Dava DAİRESİ Her seferinde Kişi hakkında somut delil yok, somut delil hukuk devletinin olmazsa olmazı diyerek lehime karar veren BU Ankara 1. Bölge idari Dava mahkemesi verdiği bu kararlardan biranda vazgeçerek hakkımda Somut delil olmadan AÇILMIŞ soruşturma kavuşturma olmadan İdarenin takdir hakkı diyerek bu sefer esastan kesin karar vererek idareyi haklı bulup memurluktan ilişiğim kesilmesine neden olup Beni FETÖçülerin içine soktu..

Ben hayatım boyunca bunlarla hiç muhatap olmama rağmen, Keskin bir Atatürkçü olmama rağmen Tamamen yaşantıma fıtratıma ters bu tür yapılara bulaşmamış biri olarak bu kararla ben bunlar gibi gösterilmiş oldum... Resmen kumpas

Bu konuda benim durumda arkadaşlar var mıdır.

Şuan Anayasa mahkemesindeyim. Malesef burdan karar çıkması da uzun sürecek..