Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Mayıs 2025 17:48
Bir devlet üniversitesinden başka üniye geçme

herkese merhabalar bir devlet ünisinde ar gör'üm, bana uygun başka bir ilan açıldı ve tek aday gibi birşeyim büyük ihtimalle kazanacağım. bu süreçte nelere dikkat etmeliyim ? istifamı ne zaman vermeliyim ? 2. kez arşiv araştırması olacak mı ? daha önce bu durumu yaşamış hocalarım yardımcı olursa çok sevinirim

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