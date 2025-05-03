Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Mayıs 2025 18:31
Mazeret Tayini ve Doğum İzni Hakkında

Merhabalar.

Mazeret tayini için eşin özel sektörde 1 yıl çalışma şartı var. Eşin zorunlu doğum iznine ayrılması (2+2=4 ay) bu 1 yıllık çalışma şartı içinde değerlendiriliyor mu?

Bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.


bahçesaray
Şef
03 Mayıs 2025 19:37
Geriye dönük 2 yıl içerisinde 360 gün sigortalı olması ve atama döneminde fiilen çalışıyorsa ,eş durumu için yeterli
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