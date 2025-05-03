Polisin eşinin görev yaptığı yerden farklı bir ilçeye atanması

Direkt il emniyet müdürüyle mi görüşülmeli veya nasıl oluyor bu silsile bilmediğimden başlık açtım. İl emniyet müdürü ile direkt görüşülmez ama silsileyi de bilmiyorum

Direkt il emniyet müdürüyle mi görüşülmeli veya nasıl oluyor bu silsile bilmediğimden başlık açtım. İl emniyet müdürü ile direkt görüşülmez ama silsileyi de bilmiyorum