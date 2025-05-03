Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2025 18:32
Polisin eşinin görev yaptığı yerden farklı bir ilçeye atanması

Yeniyim bu da ilk sorum.

Batıdan batıya ataması yapılan polis memurunu, eşinin bulunduğu ilçeye atamadılar. Eşi sözleşmeli memur ve eşinin kurumu (çevre ve şehircilik bakanlığı) polis memurunun olduğu ilçeye atamıyor. Bu durumda ne yapmalı? Benimde başıma aynısı gelebilir çünkü eşlerimiz aynı kurum ve binada çalışıyor. Eşimin bulunduğu ilçeye en yakın ilçe 60km, merkez 92km uzaklıkta. Mecburen 2 ayrı ev tuttular. Böyle bir durumda nasıl bir yol izlenmeli?


Yorgunadam34
Aday Memur
03 Mayıs 2025 18:51

Torpilin yoksa boş müdürün keyfi ne zaman isterse oda istemiyor


Alpyy
Aday Memur
03 Mayıs 2025 20:06
Anayasa 41.madde DMK 72.maddeye aykırı değil mi. Ayrıca, Danıştay 5. Dairesi'nin 2013/3994 E., 2014/2761 K. sayılı kararında, eş durumu tayin taleplerinin reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunabileceği belirtilmiş. Bu kararlar, polis memuru dava açarsa emsal teşkil etmez mi.

Yorgunadam34
Aday Memur
04 Mayıs 2025 09:51

Tabiki eder mahkemeye verebilirsin ama en erken 1-2 yıl surer


Alpyy
Aday Memur
04 Mayıs 2025 16:55
Direkt il emniyet müdürüyle mi görüşülmeli veya nasıl oluyor bu silsile bilmediğimden başlık açtım. İl emniyet müdürü ile direkt görüşülmez ama silsileyi de bilmiyorum
Yorgunadam34, Dün

Tabiki eder mahkemeye verebilirsin ama en erken 1-2 yıl surer


Yorgunadam34
Aday Memur
04 Mayıs 2025 19:24

Polis memuru arkadaş konu ile ilgili dilekçe yazacak

İdari büroya teslim edecek idari büro dilekçeyi personel büroya gönderecek personel şube dilekçeyi 1 ay İnceler erken olmaz ,:) okur okur okur tam 1 ay sonra cevabı size yollar

Alpyy, Dün
Direkt il emniyet müdürüyle mi görüşülmeli veya nasıl oluyor bu silsile bilmediğimden başlık açtım. İl emniyet müdürü ile direkt görüşülmez ama silsileyi de bilmiyorum
Toplam 5 mesaj

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