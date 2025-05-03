Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2025 19:27
EŞ DURUMU GEÇİCİ GÖREV İPTALİ
Eş durumu sebebiyle geçici görev uzatma dilekçesi verdim 2 aylık süre ile özellikle belirtmeme rağmen 3 ay süre ile geçici görevim uzatılmış. Ben 3 ay dolmadan geçici görevli olduğum yerden ilişik kesmek istiyorum tekrar Personel daire başkanlığına dilekçe mi vermem gerekiyor yada geçici görevli olduğum yerden 3 ay dolmadan direk kesebilir miyim konu hakkında bilgilerinizi bekliyorum teşekkürler.

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