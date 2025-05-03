KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


03 Mayıs 2025 19:51
Atama ve askerlik

Merhabalar ben 2021 yılında liseden mezuna kalmadan üniversitemin 2.sınıfında okurken asker kaçağı olduğum hakkında bir mesaj geldi, askerlik şubesine hemen gittim ve halletmiştim herhangi bir borç vesaire bir şey çıkmamıştı. Memur pandemi nedeniyle okulunuz talepte bulunmayı unutmuştur demişti. Şimdi yuksek lısans yaptıgım ıcın tecilim devam ediyor, KPSS'den de atanabilecek bir puan aldım atamam olduğu taktirde bir sorun oluşturur mu bu durum, teşekkür ederim.


the back of furkan
Şube Müdürü
03 Mayıs 2025 20:11

puan ve bölüm?

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