Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


03 Mayıs 2025 20:35
Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı görevde yükselme

Öğretmenim görevde yükselme ile kuruluş müdürlüğü kadrosuna atanabiliyorum ekdersle maaş.kuruluş.mudurunden fazla.kurulus.mudurlugunun ne avantajı var.

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