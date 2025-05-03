Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı görevde yükselme

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Sözlük
beni anlamadın ya ben ona yanıyorum 2 Doddik 3 Türkiye'de neden bilim adamı yetişmiyor sorunsalı 2 sözlükten emekli olma koşulları 1 Sosyal medya hesabı olmayan adam 1 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 11 rotasyon 1 birinin varlığına tahammül edememek 5 Dövmesiz erkek sayısındaki hızlı düşüş 2 ağaç olmak 1