Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2025 21:44
Polsan'ı neden emniyet müdürleri yönetiyor

Polsanin yönetim kuruluna baktinizmi sadece 1. Sınıf müdürler var.

Meslek dışından CEO atanması daha mantıklı.memurlarda yönetime dahil edilmeli...


Küçük polis
Şube Müdürü
03 Mayıs 2025 22:55

Emniyetin çaycısı mı yönetsin...


emir_68
Aday Memur
03 Mayıs 2025 23:09
Oyak'ı kim yönetiyo komutanlar mı yönetiyo
Küçük polis, 2 gün önce

Emniyetin çaycısı mı yönetsin...


Ali199311
Aday Memur
04 Mayıs 2025 00:45

Haram olsun dayı bunlara


Yigido155
Aday Memur
04 Mayıs 2025 09:18

İsmi gibi böyle geniş vizyonu olan meslektaşlar sağolsun daha çoook kazandırır polsan

Küçük polis, 2 gün önce

Emniyetin çaycısı mı yönetsin...


Yorgunadam34
Aday Memur
04 Mayıs 2025 09:47

Sen bu alemde yenisin galiba :)


tsubasa17
Şef
04 Mayıs 2025 09:49
evet
Küçük polis, 2 gün önce

Emniyetin çaycısı mı yönetsin...


Kominist558
Aday Memur
04 Mayıs 2025 09:50

Nasıl bu kanıya vardın?

Yorgunadam34, Dün

Sen bu alemde yenisin galiba :)


turkuaz-tutkun
Memur
04 Mayıs 2025 12:56

Polsanda ne gibi değişikler oldu arkadaşlar. tamamlayıcı emeklilik gibi birşey söyleniyordu. iyi bir düzenleme olduysa belki üye olurum. Bununla ilgili hiçbir duyuru, tanıtım vesaire duymadım


Feritdemir0133
Aday Memur
04 Mayıs 2025 15:24

Biri kol-san mı dedi:)) hiç üye olmadım Allah'a binlerce şükürler


Avcıkurt
Aday Memur
04 Mayıs 2025 19:15

Emniyet müdürleri sadece kendi işini yapmaları lazım.Profesyonel yöneticiler polsani yönetirse bence daha iyi.Diğer türlü sadece memurların boş yere parası kesiliyor zaten maaşlae cücük kadar kaldı.Emniyet müdürleri böylelikle kendi işini yapar Polsan da daha iyi yönetilir.Bence bı r dakika bile düşünmeden Polsan üyeleri değiştirilmeli.

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