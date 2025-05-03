Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2025 21:44
Polsani neden emniyet müdürleri yönetiyor

Polsanin yönetim kuruluna baktinizmi sadece 1. Sınıf müdürler var.

Meslek dışından CEO atanması daha mantıklı.memurlarda yönetime dahil edilmeli...

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