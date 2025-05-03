Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2025 23:21
Mobbing ci ye na yapayım tecrübeli eski abiler şefler

Merhaba meslekte 5 yılım bir mobbing ci ye denk geldim ne yapabilirim suçum günahım olmadan ek görevler yer değiştirme vs yaşıyorum, tavsiyeniz nedir böyle giderse ya yakasına yapışıcam ya da ayağına s.. Daha önce küfürlü konuşmalar vs Dr mevcut ne yapabilirim tavsiye leriniz neler dir artık bunalma ya başladım..

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirmesiTıbbi sekreter bizden fazla maaş alıyorEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2025 banka promosyonuMazeret ataması 20255510 malulen emeklilik soru, görüş ve maaş3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalımMevcutlu Şahsa Hastane RaporuYeni atama yönetmeliği hakkında

Sözlük

eskişehirspor 1 gel günaha girelim 3 Doddik 3 antinatalizm 1 supporters 5 Sabahın köründe yazan sözlük yazarları 2 f16 gökçen 1 asosyal arkadaş 4 arka sokakların halen devam etmesi 1 insanları ölçme yöntemleri 9

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Enflasyonla Mücadeleye DevamTürk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdiSelanik'te bomba taşıyan kadın kendini patlattı! Yunan polisi alarma geçtiGazlı İçeceklerde Yeni Fiyat Artışları AçıklandıDeprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?