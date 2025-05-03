Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Mayıs 2025 23:53
Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı

2025 Şubat sonunda sözlüsü gerçekleşen Milli Eğitim Bakanlığı Uzman Yardımcılığı alımı ne zaman açıklanır acaba tahmini?( Sorusu olan varsa uzman yardımcılığı mülakatı ile ilgili sorabilir). Şimdiden teşekkürler.

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