Soruşturma İzni

Memurun gözaltına alınması veya soruşturulması için , soruşturma iznine gerek var mı ? yoksa hangi durumlarda gerek yoktur ? teşekkürler

Memurun gözaltına alınması veya soruşturulması için , soruşturma iznine gerek var mı ? yoksa hangi durumlarda gerek yoktur ? teşekkürler