Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Mayıs 2025 00:00
Soruşturma İzni
Memurun gözaltına alınması veya soruşturulması için , soruşturma iznine gerek var mı ? yoksa hangi durumlarda gerek yoktur ? teşekkürler

E.Kayı Han
Editor
04 Mayıs 2025 00:03

Suça bağlı. Memurun hangi kurumda hangi unvanda çalıştığına bağlı. Bunun bir sürü detayı var.


CakirBey0
Aday Memur
04 Mayıs 2025 00:53
görevi kötüye kullanma adalet bakanlığı
E.Kayı Han, 1 saat önce

Suça bağlı. Memurun hangi kurumda hangi unvanda çalıştığına bağlı. Bunun bir sürü detayı var.


CakirBey0
Aday Memur
04 Mayıs 2025 00:55
Kvkk , Adalet Bakanlığı
E.Kayı Han, 1 saat önce

Suça bağlı. Memurun hangi kurumda hangi unvanda çalıştığına bağlı. Bunun bir sürü detayı var.

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