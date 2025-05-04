ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)

Norm fazlası atama iptalleri sonrası normlar güncelleneceği için il içi tayin takvimini muhtemelen bir haftalığına aksadı/ertelendi.

Yönetici atama süreci devam ediyor.

10 Yılını dolduranlar ve 20 Yılını doldursnlar için uzman ve Başöğretmenlik kılavuzu niye yayınlanmaz bunu anlayamıyorum.

Halihazırda elinizde 23 Aralıkta yayınladığınız kılavuz var. Ocağı mayıs, nisanı ağustos yapıp yayınlayacaksınız. Niye beklenir ki? Bekleniyor niye şu tarihe kadar yayınlayacağız gibi iki satır duyuru yapılmazki?

Yada en güzeli yazın iki satır yazı. Kılavuzada gerek yok. Süresi dolan olsun. Eğitimi hizöetiçin online açın.