Dilekçenin işleme konması

Promosyon için ilçeye dilekçe yazıp okula verdim 2 hafta önce. Dönüş yapılmayınca kendim gidip sordum. Dediler ki, dilekçeyi işleme koymadık gözümün önünde dursun aklıma gelsin diye burada duruyor... Bilmem ne zırvaladılar bu şekilde.

Ben dilekçe verdiğimde takibini de mi yapmam gerekiyor? Gidip kontrol mü etmeliyim işleme konup konmadığını? Memur kafasına göre işleme koymayabilir mi böyle saçma şey mi olur anlamadım.