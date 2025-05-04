Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Mayıs 2025 08:23
Dilekçenin işleme konması

Promosyon için ilçeye dilekçe yazıp okula verdim 2 hafta önce. Dönüş yapılmayınca kendim gidip sordum. Dediler ki, dilekçeyi işleme koymadık gözümün önünde dursun aklıma gelsin diye burada duruyor... Bilmem ne zırvaladılar bu şekilde.

Ben dilekçe verdiğimde takibini de mi yapmam gerekiyor? Gidip kontrol mü etmeliyim işleme konup konmadığını? Memur kafasına göre işleme koymayabilir mi böyle saçma şey mi olur anlamadım.


bahçesaray
Şef
04 Mayıs 2025 09:19
oyalıyorlar hocam, işleme koymama hakkı yok, ya gereğini yaparlar ya da size bir cevap vermek zorundalar

deketelaere
Aday Memur
04 Mayıs 2025 09:52
dilekçeyi verip sayısını isteyin hocam, takip edicem sayıdan deyin

Soner Eraslan
Aday Memur
04 Mayıs 2025 10:37
hocam dilekçeyi istiyorsa 5 ay sonra okusun, hak kazandığın aydan sonra zaten alırsın, öyle hesaplıyorlar. İl dışı ile mi gittin oraya

Pratik Hoca
Şef
04 Mayıs 2025 11:06

Hocam şöyle Normalde dilekçeyi verince 30 gün içerisinde size dönüş yapmaları lazım ki dediğiniz gibi Zaten adam kayda girmemiş 30 milyon beklersiniz kurumunuza şu tarihte İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şu kişiye bir dilekçe vermiştim dilekçe kanuna göre 30 gün içinde cevap vermesi gerekiyor ancak verilmedi Dilekçenin akıbetini merak ediyorum diye Okula verip okuldan DYS ile yazdırırsınız o zaman ortaya çıkar adamın ne yaptığını ne yapmadı ya da ikinci bir ihtimal Hiç uğraşmaya gerek yok normalde olması gereken izin makam atlamadan dilekçeyi okula vermeniz dilekçeyi okula verin onları ilçeye yazsınlar ebs'yi üzerinde

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlerin İl İçi Tayin Başvuruları ErtelendiKurban Bayramı sonrasıMüdür Yardımcısı başvurusu hakkında6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlarMeslek kanununda yeni kılavuz halen yok.Özel eğitim ögrermenliğine atanma hakki21 Saat Ders AlmakÖğretmenlik mi Müdür Yardımcılığı mı?Dilekçenin işleme konması2 yıllık üniversite ve alan degisikligi

Sözlük

İnsan kendisi söz konusu olduğunda kördür 2 dört göz 2 antinatalizm 1 bursaspor 1 ulaşgkc 1 küfür 1 ben saçıma ayda 5.000 tl harcıyorum 3 10 adımda 11 adım 7 faşizm 3 birbirine bebeğim diyen kadınlar 1

Son Haberler

Meclis'teki milletvekili sayısı 592'ye düştüAltın fiyatları yükseldi, İmitasyon takıya ilgi arttıSırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyorBugün yurt genelinde hava nasıl olacak?TZOB Bayraktar: Çiftçilerimiz devleti yanında görmek istiyor

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?