Tübitak Projesiyle 1 yıllığına yurt dışına gitmek ve izinler hk.

Merhaba,
Hollanda'da bir okuldan kabul mektubu almak üzereyim. TÜBİTAK bursuyla bir yıllığına gideceğim. Bölüm başkanımız pek sıcak bakmıyor bu olaya. Fakat ben kariyerim için önemli bir basamak görüyorum. Size iki sorum olacak:
-Bölüm, personel yetersizliği gibi uyduruk bir gerekçe yüzünden gidişime onay vermeyebilir mi?
-Vermemesi durumunda hukuki hakkım doğar mı, dava etsem kazanabilir miyim?
Merhaba,
Hollanda'da bir okuldan kabul mektubu almak üzereyim. TÜBİTAK bursuyla bir yıllığına gideceğim. Bölüm başkanımız pek sıcak bakmıyor bu olaya. Fakat ben kariyerim için önemli bir basamak görüyorum. Size iki sorum olacak:
-Bölüm, personel yetersizliği gibi uyduruk bir gerekçe yüzünden gidişime onay vermeyebilir mi?
-Vermemesi durumunda hukuki hakkım doğar mı, dava etsem kazanabilir miyim?