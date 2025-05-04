Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2025 13:16
Tokat Merkez & Erba
Merhaba arkadaşlar sağlık sorunu nedeniyle mazeret tayin hakkimiz var memleket e yakın olması için tokat düşünüyoruz. Polislik yaşam imkanları vs vs açısından merkez mi Erbaa mi hangisini tavsiye edersiniz

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