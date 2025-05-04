Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


04 Mayıs 2025 16:09
Bedelli askerlik yıllık izin

ben ilce belediyesinde sözleşmeli memur İnşaat mühendisi olarak görev yapıyorum. Geçen sene bedelli askerlik için insan kaynakları ile görüştüğümde bedelli askerlik yapacağımı ve yıllık izin kullanmak istediğimi belirttim izin verdiler ama dilekçem de askerlikten bahsetmedim sadece izin kullanmak istediğimi yazdım simdi yönetim değişti memurluğa geçtiğimde bu durumun benim icin sorun olur mu çoğu uzman yapılabilir diyor ama sizden yardım istiyorum bu konuda

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