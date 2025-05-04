MSÜ göz çizdirme

Merhaba 14 yaşındayım ve hayalim subay olmak ama önümde büyük bir engel var oda gözümün bozuk olması subaylık için gözümün 1 veya 1 numaradan küçük olması lazım çok şükür gözüm 1 numaradan küçük ama ileriki zamanlarda 1'i geçeceğine eminim ilk önce aklıma gelen şey lazer ile gözümü çizdirmek oldu ama sorun şu eğer doktor fark ederse sorun çıkar zaten fark etmeme gibi bir ihtimali yok bu da doktorun insiyatifine bağlı olduğu için riske atmak istemiyorum benim aklımda söyle bir plan var dediğim gibi sistemde gözüm 1 numaranın altında bende mülakat zamanı gelene kadar hiçbir muane vb. gitmeyeceğim böylece sistemde göz numaram 1'in altında gözükücek ama sorun şu ki doktordan kesinlikle şu cümleyi duyucağım "bunca sene neden muayane olmadın" tabii benim de aklımda şöyle bir cümle kurmak var ?gözlüğümle rahatça görebiliyorum, herhangi bir şikâyetim olmadı. Bu yüzden yeniden muayene ihtiyacı duymadım? ilk başlarda çok mantıklı geliyordu ama gözün mülakatta makineyle ölçüldüğünü öğrendiğim zamana kadar... benim asıl sorum şimdi başlıyor internette gözünü çizdirip geçenler olduğunu duydum e-nabızda kocaman bir şekilde gözün çizdirildiği ve önceden gözlük taktığı yazdığı halde nasıl geçebiliyor eğer gözü çizdirip geçmek gibi bir şey mümkünse bana detaylı anlatır mısınız?