Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2025 16:24
gorev yeri suresi
merhaba ben gorev suresi 8 yil olan bi yerde 4.5 yil gorev yaptiktan sonra doguya gittim dogudan sonra tekrar ayni ile geldim 3.5 yil daha burda gorev yapip tayin isteyemez miyim?

Brse
Memur
04 Mayıs 2025 16:35

İstersin.

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