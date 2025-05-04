Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2025 16:35
Emeklilik durumunda promosyon iadesi

Maluliyet nedeniyle emeklilik hakkım mevcut.kasim ayında promosyon verilecek.ben ise Ocak ayinda ayrılmak istiyorum.egm den ayrılıp emekli olursam promosyon geri iade edilir mi?


altıntaşli
Şube Müdürü
04 Mayıs 2025 17:05

Etmezsin. Emekli olanlar etmiyor


veba1982
Genel Müdür
04 Mayıs 2025 17:41
kaldı ki banka bir şekilde kıllık yaptı emekli olanların maaşına kişinin rızası olmadan icra takibi baslatilamiyor. yani parayi aldin malulen emekli oldun. vakifta 1 kuruş paran yok o zaman banka istediği kadar ger istesin alamaz.
altıntaşli, Dün

Etmezsin. Emekli olanlar etmiyor


emir mehmet
Şube Müdürü
04 Mayıs 2025 20:05
emekli maaşınızı degistirmesseniz bankanizi iade yk yine 3 yıllık süre bitiminden sonra

Kominist558
Aday Memur
04 Mayıs 2025 21:04

Eyvallah

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