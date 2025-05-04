Emeklilik durumunda promosyon iadesi

kaldı ki banka bir şekilde kıllık yaptı emekli olanların maaşına kişinin rızası olmadan icra takibi baslatilamiyor. yani parayi aldin malulen emekli oldun. vakifta 1 kuruş paran yok o zaman banka istediği kadar ger istesin alamaz.

kaldı ki banka bir şekilde kıllık yaptı emekli olanların maaşına kişinin rızası olmadan icra takibi baslatilamiyor. yani parayi aldin malulen emekli oldun. vakifta 1 kuruş paran yok o zaman banka istediği kadar ger istesin alamaz.