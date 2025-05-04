Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2025 16:35
Promosyon iadesi

Maluliyet nedeniyle emeklilik hakkım mevcut.kasim ayında promosyon verilecek.ben ise Ocak ayinda ayrılmak istiyorum.egm den ayrılıp emekli olursam promosyon geri iade edilir mi?

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerTıbbi sekreter bizden fazla maaş alıyor2025 banka promosyonuİcralık polislerMevcutlu Şahsa Hastane Raporu3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalımYeni atama yönetmeliği hakkındaGih memurluğu ile ilgili soru ve görüşlerPolis-öğretmen eş durumu ataması

Sözlük

gel günaha girelim 2 ajdarin kon kon sarkisinin yapisalci bir analizi 1 arka sokakların halen devam etmesi 1 posta gazetesi şiir köşesi 1 Kardelenhuzur 5 Proanemon 1 Annelerin en küçük çocuklarını aşırı şımartması. 3 günün sözü 1 ben saçıma ayda 5.000 tl harcıyorum 3 En sevdiğiniz peynir 4

Son Haberler

Bakan Tunç'tan Özel'e Saldıran Zanlı İle İlgili İddialara AçıklamaYÖK'ün İşçi-Memur Amirliği Kararına TÜRK-İŞ'ten TepkiTDK yapay zekaya Türkçe öğretecekKripto Borsa Kopyalarıyla 200 Milyonluk VurgunKonya'da Düzensiz Göçmen Merkezinde İntihar

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?