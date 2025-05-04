Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2025 18:43
Çift şark hesaplaması

arkadaşlar merhaba 3 yıllık bir şark yerindeyim, eski yönetmeliğe göre 3+1 yapıp çift şark yapmış olacaktım, fakat yeni yönetmelikte görev yerim 4 sene oldu şimdi eğer 2. şark kalkmaz ise ben çift şark hesabını nasıl yapacağım kesin bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.


Kominist558
Aday Memur
04 Mayıs 2025 18:45

Dilekçe ver.ben verdim.1 yıl sonra onaylandi


GencPolis01011
Aday Memur
04 Mayıs 2025 18:46
yani geldiğin yönetmeliğe tabi oldun çift şark olarak da görevini saydılar doğru mu devrem
Kominist558, Dün

Dilekçe ver.ben verdim.1 yıl sonra onaylandi


Küçük polis
Şube Müdürü
04 Mayıs 2025 23:31

Doğudaki görev yerine başladığında kaç yıl ise ona göre hesap yapacaksın. 3+1 pbs de mazeret dilekçe modülü var kesintisiz çift şark ile ilgili oradan yaz dilekceni sisteme yükle sonra dilekçe sekmesine düşecek oradan takip et.


GencPolis01011
Aday Memur
04 Mayıs 2025 23:36
anladım teşekkür ederim bilgilendirme için
Küçük polis, 12 saat önce

Doğudaki görev yerine başladığında kaç yıl ise ona göre hesap yapacaksın. 3+1 pbs de mazeret dilekçe modülü var kesintisiz çift şark ile ilgili oradan yaz dilekceni sisteme yükle sonra dilekçe sekmesine düşecek oradan takip et.


Brse
Memur
05 Mayıs 2025 03:26

Yıl sonu kalkar


GencPolis01011
Aday Memur
05 Mayıs 2025 05:30
İnşallah haklı çıkarsınız yıl sonunda
Brse, 8 saat önce

Yıl sonu kalkar

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