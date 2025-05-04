Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2025 18:43
ÇİFT ŞARK NASIL HESAPLANACAK
arkadaşlar merhaba 3 yıllık bir şark yerindeyim, eski yönetmeliğe göre 3+1 yapıp çift şark yapmış olacaktım, fakat yeni yönetmelikte görev yerim 4 sene oldu şimdi eğer 2. şark kalkmaz ise ben çift şark hesabını nasıl yapacağım kesin bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

Kominist558
Aday Memur
04 Mayıs 2025 18:45

Dilekçe ver.ben verdim.1 yıl sonra onaylandi


GencPolis01011
Aday Memur
04 Mayıs 2025 18:46
yani geldiğin yönetmeliğe tabi oldun çift şark olarak da görevini saydılar doğru mu devrem
Kominist558, 21 dk. önce

Dilekçe ver.ben verdim.1 yıl sonra onaylandi

Toplam 2 mesaj

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