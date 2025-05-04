ÇİFT ŞARK NASIL HESAPLANACAK

arkadaşlar merhaba 3 yıllık bir şark yerindeyim, eski yönetmeliğe göre 3+1 yapıp çift şark yapmış olacaktım, fakat yeni yönetmelikte görev yerim 4 sene oldu şimdi eğer 2. şark kalkmaz ise ben çift şark hesabını nasıl yapacağım kesin bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

arkadaşlar merhaba 3 yıllık bir şark yerindeyim, eski yönetmeliğe göre 3+1 yapıp çift şark yapmış olacaktım, fakat yeni yönetmelikte görev yerim 4 sene oldu şimdi eğer 2. şark kalkmaz ise ben çift şark hesabını nasıl yapacağım kesin bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.