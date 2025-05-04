Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2025 19:23
2.şark süre tahmini

3 yıllık bir ilçede görev yapıyorum.Atama yer değiştirme madde 23 de 3 yıllık yerde 2.sark için 3+2 yapılırsa 2.şark yapmış sayılıyor.madde 28 de ise aynı birimde kesintisiz yapılırsa 3+1 diyor.hangi süreyi baz almak gerek


GencPolis01011
Aday Memur
04 Mayıs 2025 19:58
kimse bu konuda net bilgiye sahip değil galiba bende uzun zamandır cevabını bulamadım
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