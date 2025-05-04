Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2025 21:02
Aile yılı kapsamında eş durumu ataması

Merhaba, değerli meslektaşlarım. Mevcut olarak şark ilinde görev yapan eşi batı ilinde bulunan arkadaşlarımız, büyüklerimiz var mı ? Varsa aile yılı kapsamında dilekçe yazan oldu mu ?


Mazikalbimdeyaradir
Şef
04 Mayıs 2025 21:33

Şark zorunlu hizmettir,zorunlu hizmetini bitirmeden mazeret degerlendirmez


genelhizmet35
Memur
04 Mayıs 2025 21:42
bende o sebeple daha dilekçe vermedim şefim, sadece emsal var mı diye araştırmak istedim

selmanııner
Aday Memur
04 Mayıs 2025 23:10
ben varım şarkım bitti sayılır tercih yaptım eşim batı ilinde, ilk tercihe yazdım eşimin oldıgı yeri fakat şöyle bi durumum da var eşimin olduğu yerden geldim zaten şarka tekrar verirler mi bilmiyorum
genelhizmet35, Dün
bende o sebeple daha dilekçe vermedim şefim, sadece emsal var mı diye araştırmak istedim

genelhizmet35
Memur
04 Mayıs 2025 23:20
ben yolu başındayım şefim, benim 1 yıl oldu daha 2 yılım var
selmanııner, Dün
ben varım şarkım bitti sayılır tercih yaptım eşim batı ilinde, ilk tercihe yazdım eşimin oldıgı yeri fakat şöyle bi durumum da var eşimin olduğu yerden geldim zaten şarka tekrar verirler mi bilmiyorum

Bazıgünler
Aday Memur
05 Mayıs 2025 10:06
Geçici görevlendirme ile gidebilirsin

genelhizmet35
Memur
05 Mayıs 2025 10:50
dilekçeyi geçici görev olarak mı yazmalıyım
Bazıgünler, 1 saat önce
Geçici görevlendirme ile gidebilirsin

Sez01
Aday Memur
05 Mayıs 2025 11:04

şarka gelen polis memurunun zorunlu hizmeti bitmeden vermezler. sen bulunduğun ilde görev süresi en az ilçeyi isteyebilirsin( idarenin takdiri) . eşin geldiğin ilde çalışıyorsa ve çakılı kadro değil ise yine vermeyebilirler.( idarenin takdiri)

genelhizmet35, 32 dk. önce
dilekçeyi geçici görev olarak mı yazmalıyım

selmanııner
Aday Memur
05 Mayıs 2025 11:12
devrem eşim çakılı kadro işçi ancak görevlendirme hakkı var bu durumda verme ihtimalleri var mı tekrar çalıştığım ile
Sez01, 18 dk. önce

şarka gelen polis memurunun zorunlu hizmeti bitmeden vermezler. sen bulunduğun ilde görev süresi en az ilçeyi isteyebilirsin( idarenin takdiri) . eşin geldiğin ilde çalışıyorsa ve çakılı kadro değil ise yine vermeyebilirler.( idarenin takdiri)


Sez01
Aday Memur
05 Mayıs 2025 11:15

eşin çakılı kadro ise aile bütünlüğünden dolayı vermek zorunda. şuan ki yönetmelikte.. mahkemede kaybedeceği için verirler.

selmanııner, 10 dk. önce
devrem eşim çakılı kadro işçi ancak görevlendirme hakkı var bu durumda verme ihtimalleri var mı tekrar çalıştığım ile

selmanııner
Aday Memur
05 Mayıs 2025 11:19
polis asker eşlerine görevlendirme ile gitme hakkı verdiler sadece ama kadrosu aynı yerde kalmak şartı ile görevlendirme alarak gidebilir diye, görevlendirme durumunu dikkate alıp başka yere vermezler diye tedirginim
Sez01, 7 dk. önce

eşin çakılı kadro ise aile bütünlüğünden dolayı vermek zorunda. şuan ki yönetmelikte.. mahkemede kaybedeceği için verirler.

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