Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2025 21:02
Aile yılı şarktan batıya dilekçe
Merhaba, değerli meslektaşlarım. Mevcut olarak şark ilinde görev yapan eşi batı ilinde bulunan arkadaşlarımız, büyüklerimiz var mı ? Varsa aile yılı kapsamında dilekçe yazan oldu mu ?

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