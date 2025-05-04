Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2025 21:41
eş durumundan tayin
hemşire ve polis arkadaşlar batıda çalışıyor hemşire doğuya tayin olsa ardından evlendiklerinde batıdaki polis doğuya giden hemşirenin yanına tayin olabilir mi? bilgisi olan örneği var mı bu konu ile ilgili

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