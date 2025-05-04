eş durumundan tayin

hemşire ve polis arkadaşlar batıda çalışıyor hemşire doğuya tayin olsa ardından evlendiklerinde batıdaki polis doğuya giden hemşirenin yanına tayin olabilir mi? bilgisi olan örneği var mı bu konu ile ilgili

hemşire ve polis arkadaşlar batıda çalışıyor hemşire doğuya tayin olsa ardından evlendiklerinde batıdaki polis doğuya giden hemşirenin yanına tayin olabilir mi? bilgisi olan örneği var mı bu konu ile ilgili