Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Mayıs 2025 00:45
Engelli öğretmen tayin durumu
Merhaba, arkadaşım engelli öğretmen atamasında başka bir ile atandı. Göreve başlamadan dilekçe ile memleketine gelebilir mi? Ya da bir süre atandığı yerde çalışması mı gerekiyor acaba bilen var mı

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