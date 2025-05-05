Engelli öğretmen tayin durumu

Merhaba, arkadaşım engelli öğretmen atamasında başka bir ile atandı. Göreve başlamadan dilekçe ile memleketine gelebilir mi? Ya da bir süre atandığı yerde çalışması mı gerekiyor acaba bilen var mı

Merhaba, arkadaşım engelli öğretmen atamasında başka bir ile atandı. Göreve başlamadan dilekçe ile memleketine gelebilir mi? Ya da bir süre atandığı yerde çalışması mı gerekiyor acaba bilen var mı