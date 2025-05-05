Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Mayıs 2025 02:29
icra

4-5 bankaya borcum var , mantıklı olan en cok borcumun olduğu bankanın mı ilk sırada haciz göndermesi yoksa borcun az olduğu bankanın mı?


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Memur
05 Mayıs 2025 02:31

üzerimde ev araba vs yok

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