Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


05 Mayıs 2025 03:08
Üniversitede Sözleşmeli Makine Teknisyeni Maaşı Ve Yapacağı İş

Arkadaşlar İstanbul Üniversitesine makine teknisyeni olarak atandım şu anda arşiv araştırması sürecindeyim birkaç sorum olacak yardımcı olursanız çok sevinirim.

1) Maaşı ne kadar kadrolu teknisyen ile fark fazla mı ?

2) Üniversitede bir teknisyen ne iş yapar ? ( Lisede cnc makinesi üzerine eğitim aldım üniversitede bu işi yapmayacağım için soruyorum.)

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