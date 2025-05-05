Vergi Müfettişi mi Kit'te mühendis mi?

Merhaba dostlar, bu yaz mezun olacağım, hedefim kitte mühendislik(BOTAŞ gibi) ama hukukçu bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine vergi müfettişliği de cazip gelmeye başladı. Tabii ki kişiye ve duruma göre değişir ama sizlerin görüşlerini önemsiyorum. Maaşlar, imkanlar, iş yoğunluğu vb. açısından hangisi daha iyidir??
Merhaba dostlar, bu yaz mezun olacağım, hedefim kitte mühendislik(BOTAŞ gibi) ama hukukçu bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine vergi müfettişliği de cazip gelmeye başladı. Tabii ki kişiye ve duruma göre değişir ama sizlerin görüşlerini önemsiyorum. Maaşlar, imkanlar, iş yoğunluğu vb. açısından hangisi daha iyidir??