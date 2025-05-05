KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


05 Mayıs 2025 09:01
Vergi Müfettişi mi Kit'te mühendis mi?

Merhaba dostlar, bu yaz mezun olacağım, hedefim kitte mühendislik(BOTAŞ gibi) ama hukukçu bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine vergi müfettişliği de cazip gelmeye başladı. Tabii ki kişiye ve duruma göre değişir ama sizlerin görüşlerini önemsiyorum. Maaşlar, imkanlar, iş yoğunluğu vb. açısından hangisi daha iyidir??

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