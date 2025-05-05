Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mayıs 2025 10:04
2025 temmuz zammı

Nisan enflasyonu 3 çıktı. 4 aylık zam oranı ne olur acaba?


armina45
Aday Memur
05 Mayıs 2025 10:07

4 aylık enflasyon toplam 13.76 oldu da zam kaç olur bilmiyorum


keriminho86
Şef
05 Mayıs 2025 10:07

%12,47 oldu yanlış hesaplamadıysam.


çokçalışan
Aday Memur
05 Mayıs 2025 10:08
Şuan alacağımız zam %12.28 oluştu son iki ayla 16 yı bulur

khamul
Aday Memur
05 Mayıs 2025 10:08

%12


khamul
Aday Memur
05 Mayıs 2025 10:09

Yanlış yazdım 12.29

khamul, 1 saat önce

%12


keriminho86
Şef
05 Mayıs 2025 10:12

%12,29 doğrusu. Ben ilk hesapta bir önceki ayı 9,2 almıştım orası 9,02 olacak.


sphinx80
Aday Memur
05 Mayıs 2025 10:26
yani kaç olacak zam oranı

samet.by
Daire Başkanı
05 Mayıs 2025 10:34

şimdilik aldığın maaşı 1,1228 sayısı ile çarparsan bulursun. mayıs, haziran ayları eksik ama.

sphinx80, 57 dk. önce
yani kaç olacak zam oranı

srvngrc
Daire Başkanı
05 Mayıs 2025 10:54

Arkadaşlar gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Zam oranı üç aşağı beş yukarı belli. %15 olur 16-17 olur. Yani 15 ya da 16 olması arasında nasıl bir fark var sizin için ki virgülden sonrası için bile hesaplar yapılıyor?

Aldığımız maaşlar ortada. Zam oranının %1 eksik ya da fazla olması neyi değiştiriyor? Bi dürüm ayran fazla ya da eksik olacak işte zam. İnsani şartlarda yaşatacak maaş alamadıktan sonra 300-500 lira eksik fazla olması önemli mi gerçekten bu kadar?

Bu yaz yine toplu sözleşme görüşmeleri var. Malum sendika yine emeğimizi peşkeş çekecek. Yarım puanın hesabını yapmak yerine buna odaklanmak gerek. Siz burada yarım puan hesabı yaptıkça onlar da toplu sözleşmede 3 yerine 3,5 aldık diye övünüyor. %50'nin altında hiçbir zam kabul edilemez. Yıllardır enflasyona karşı eziliyoruz. Alım gücümüz yerlerde. Emin olun gerçek bir iyileştirme olmadıkça alacağınız 1 puan ek zam hayatınızda hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

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