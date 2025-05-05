2025 temmuz zammı

Arkadaşlar gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Zam oranı üç aşağı beş yukarı belli. %15 olur 16-17 olur. Yani 15 ya da 16 olması arasında nasıl bir fark var sizin için ki virgülden sonrası için bile hesaplar yapılıyor?

Aldığımız maaşlar ortada. Zam oranının %1 eksik ya da fazla olması neyi değiştiriyor? Bi dürüm ayran fazla ya da eksik olacak işte zam. İnsani şartlarda yaşatacak maaş alamadıktan sonra 300-500 lira eksik fazla olması önemli mi gerçekten bu kadar?

Bu yaz yine toplu sözleşme görüşmeleri var. Malum sendika yine emeğimizi peşkeş çekecek. Yarım puanın hesabını yapmak yerine buna odaklanmak gerek. Siz burada yarım puan hesabı yaptıkça onlar da toplu sözleşmede 3 yerine 3,5 aldık diye övünüyor. %50'nin altında hiçbir zam kabul edilemez. Yıllardır enflasyona karşı eziliyoruz. Alım gücümüz yerlerde. Emin olun gerçek bir iyileştirme olmadıkça alacağınız 1 puan ek zam hayatınızda hiçbir şeyi değiştirmeyecek.