Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mayıs 2025 10:16
promosyon ücreti hakkında
uzun yıllardır memur olan tecrübeli arkadaşlara soruyorum. Ben 2022 kasımda işe başladığım zaman 1.5maaş kadar promosyon almıştım maaş 11bindi promosyon 15bin. bunun yıllardır olan ortalama bir hesabı var mı yoksa çok değişken bir durum mu

Çorluilolsun
Şef
05 Mayıs 2025 11:19

14 alan emekliye 27 veriyorlarsa kurumun maaş ortalaması çarpı 1,9 olması gerekir diye düşünüyorum ama ihale usulü olduğu için kurumdan kuruma şehirden şehire farklılık gösteriyor

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