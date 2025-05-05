promosyon ücreti hakkında

uzun yıllardır memur olan tecrübeli arkadaşlara soruyorum. Ben 2022 kasımda işe başladığım zaman 1.5maaş kadar promosyon almıştım maaş 11bindi promosyon 15bin. bunun yıllardır olan ortalama bir hesabı var mı yoksa çok değişken bir durum mu

uzun yıllardır memur olan tecrübeli arkadaşlara soruyorum. Ben 2022 kasımda işe başladığım zaman 1.5maaş kadar promosyon almıştım maaş 11bindi promosyon 15bin. bunun yıllardır olan ortalama bir hesabı var mı yoksa çok değişken bir durum mu