Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mayıs 2025 13:01
Memurlar umutlanmasın sendika bir hak alamaz

2027 Ağustos toplu sözleşmesinde belki küçük şeyler alınabilir. O da seçime yakın olduğu için. Yani 2 yıl falan bir şey beklemeyin. Kaldı ki 24 yılda zaten sürekli alım gücü düştü memurun.

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