Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


05 Mayıs 2025 13:15
Eş tayinin de nereye atanacağımızı öğrenebilir miyiz

Eş durumu tayini başvurusunda bulunacağım inşallah yakın zamanda gitmek istediğim ilde nerede işe başlayacağımı öğrenmemin bir yolu var mı, bir çok yerde ihtiyaç varsa bize danışılması gibi bir durum oluyor mu

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