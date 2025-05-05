Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mayıs 2025 13:31
Sendikalar kış uykusunda! 20 yıl daha uyuyun

20 yılı daha uyurlar ne bu hal vaziyet


checkvizor
Şef
05 Mayıs 2025 13:58

Bi termos verip herkesin gönlünü alirlar belki


Devir Kötü
Şube Müdürü
05 Mayıs 2025 14:22

Ya termos veren hangisi bari ona geçelim

checkvizor, 2 saat önce

Bi termos verip herkesin gönlünü alirlar belki


bilgisayartekniker
Memur
05 Mayıs 2025 14:30

özelden yazayım hocam :)

Devir Kötü, 1 saat önce

Ya termos veren hangisi bari ona geçelim


samet.by
Daire Başkanı
05 Mayıs 2025 14:49

sarı sendika. hem sıcaklık göstergesi de vaaaa :)

Devir Kötü, 1 saat önce

Ya termos veren hangisi bari ona geçelim


checkvizor
Şef
05 Mayıs 2025 15:28

Bilmiyorum hocam ben hiç sendikaya üye olmadım, takip etmiyorum.

Devir Kötü, 1 saat önce

Ya termos veren hangisi bari ona geçelim

Toplam 5 mesaj

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