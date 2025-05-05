Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


05 Mayıs 2025 14:19
Eş durumu tayini

Ordu ilinden ankara iline eş durumu tayini yapacağım. Atama oluru geldikten sonra çalıştığım hastaneden atamam olan hastaneye ne kadar süre içerisinde başlamam gerekiyor

Belirli bir süresi var mı? Çalıştığım kurum atamam geldikten sonra iki ay kadar bekletmek istiyor. Bekletme hakları var mı?

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