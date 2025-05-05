Ordu ilinden ankara iline eş durumu tayini yapacağım. Atama oluru geldikten sonra çalıştığım hastaneden atamam olan hastaneye ne kadar süre içerisinde başlamam gerekiyor
Belirli bir süresi var mı? Çalıştığım kurum atamam geldikten sonra iki ay kadar bekletmek istiyor. Bekletme hakları var mı?
Ordu ilinden ankara iline eş durumu tayini yapacağım. Atama oluru geldikten sonra çalıştığım hastaneden atamam olan hastaneye ne kadar süre içerisinde başlamam gerekiyor
Belirli bir süresi var mı? Çalıştığım kurum atamam geldikten sonra iki ay kadar bekletmek istiyor. Bekletme hakları var mı?