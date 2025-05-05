Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mayıs 2025 15:43
Şark merkezden ilçeye geçme
iyi günler, 4 yıllık bir şark ilinde görev yapıyorum, 1 yılım doldu. 2 yıllık ilçeye geçebilirsem ne kadar sürem kalır, teşekkür ederim.

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