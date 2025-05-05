Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Mayıs 2025 16:28
Temmuz maaş zammı

Bugün açıklanan enflasyon verilerine göre temmuz ayında alacağımız zam oranı yüzde kaç ? nasıl hesaplandığını bilen var mı ?


keriminho86
Şef
05 Mayıs 2025 16:49

Şu an için %12.29

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