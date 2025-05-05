Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


05 Mayıs 2025 16:34
Rapor bitimi sevk almadan tekrar rapor almak.

Mehil izninde olduğum sürede 7 gün rapor aldım. Ardından raporumun bittiği gün aynı doktora kontrole gittim ve 7 gün daha rapor aldım. Bu durumda nasıl bir sıkıntıyla karşılaşabilirim? Bilgisi olanlar yazarsa sevinirim.

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