Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


05 Mayıs 2025 16:46
Tcdd mühendis

Temmuz ayındaki alımda Tcdd ye mühendis olarak atanma ihtimalim var. Raylı sistemler mühendis olarak atanacağım inşallah ama mezun olalı 2 yıl oldu bölümüm hakkındaki bilgileri unutmuş gibiyim. Tekrardan göz gezdirecegim ama eğer olurda atanirsam tcdd muhendisler tam olarak ne yapıyor bu bilgilerin eksikliğinin bana bir dezavantajı olur mu acaba ?

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