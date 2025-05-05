ASM ve Devlet Hastanesi farkı

Merhaba KPSS'den 87 puan aldım Hemşirelik mezunuyum. Bu yıl ilk defa Sağlık Bakanlığı ASM alımı açtı. Sizce ASM tercih etmek mantıklı mıdır yoksa Devlet Hastanesi mi tercih etmeliyim? Şehir Hastaneleri ve Eğitim Araştırmalar daha yoğun olduğu için ilk tercihim değil. Ayrıca artık ASM ataması direkt Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığı için hekimle anlaşma veya maaşın buna göre belirlenmesi gibi durumlar söz konusu değil mi? Bilgilendirirseniz çok sevinirim.
Merhaba KPSS'den 87 puan aldım Hemşirelik mezunuyum. Bu yıl ilk defa Sağlık Bakanlığı ASM alımı açtı. Sizce ASM tercih etmek mantıklı mıdır yoksa Devlet Hastanesi mi tercih etmeliyim? Şehir Hastaneleri ve Eğitim Araştırmalar daha yoğun olduğu için ilk tercihim değil. Ayrıca artık ASM ataması direkt Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığı için hekimle anlaşma veya maaşın buna göre belirlenmesi gibi durumlar söz konusu değil mi? Bilgilendirirseniz çok sevinirim.