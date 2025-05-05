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05 Mayıs 2025 17:23
Ek ders yattı mı? (2025 Nisan)

Ek ders yattı mı


Datdiriditdit
Memur
05 Mayıs 2025 17:36

Hesabınızı kontrol edin biz bilemeyiz yattı mı yatmadı mı.


LOJİSTİSYEN 67
Aday Memur
05 Mayıs 2025 17:40

Yatan yer var mı diyor arkadaş


bahçesaray
Şef
05 Mayıs 2025 17:41
Diyelim ki Kars'ın Digor ilçesinde yattı. Bunun Burdur Gölhisar'daki kişiye etkisi nedir?

LOJİSTİSYEN 67
Aday Memur
05 Mayıs 2025 17:51

Kars'ın Digor ilçesinde ek ders yattıysa 1-2 gün içinde çoğu yerde yatacak demektir öyle bir etkisi


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
05 Mayıs 2025 18:04

hayır


KARATEPE84
Aday Memur
05 Mayıs 2025 18:10
Yatmadı. İl onay vermemiş

m.r_f
Şef
05 Mayıs 2025 18:48

Yattı.


uca
Daire Başkanı
05 Mayıs 2025 19:10

Yattı.


memur2020fen
Aday Memur
05 Mayıs 2025 19:15

Ciddi misin

Datdiriditdit, 2 gün önce

Hesabınızı kontrol edin biz bilemeyiz yattı mı yatmadı mı.


morisco_1982
Şef
05 Mayıs 2025 21:40
Harika cevap bayıldım
Datdiriditdit, 2 gün önce

Hesabınızı kontrol edin biz bilemeyiz yattı mı yatmadı mı.


bursastore
Aday Memur
05 Mayıs 2025 22:24
Yatmış da olabilir yatmamış da olabilir

fokyay
Şef
05 Mayıs 2025 23:13

Bana yattıysa kime ne sana yattıysa bana ne?


ahmet demir7307
Memur
05 Mayıs 2025 23:52

etkisi yokta hocam psikolojik destek için yazmış arkadaş. neden yatmaz ki diyenlerde olacağı için derdine ortak bulup iki dertleşmek istemiş hocamız. ekders ilçelerin oyuncağı oldu resmen canları istediği zaman atıyorlar artık. yok yeni sistem yok ayın 1 inde puantaj yapma neymiş vergi kesmiyormuş kesmese nolacak maaştan alıyorsun zaten vergiyi

bahçesaray, 2 gün önce
Diyelim ki Kars'ın Digor ilçesinde yattı. Bunun Burdur Gölhisar'daki kişiye etkisi nedir?

SINIF54
Şef
06 Mayıs 2025 10:36
Bizim ilçede ekdersler 3 haftalık hesaplanmıs. hafta bütünlüğü bozulmasın diye nisanın son haftası mayısa aktarılmıs ve ilk bayram haftasındaki idari izin eklenmemiş. Her yerde bu durum böyle mi?

Soner Eraslan
Aday Memur
06 Mayıs 2025 10:57
boş insanlarşa dolmuş yine burası, çoğu öğretmen dahi değil

Soner Eraslan
Aday Memur
06 Mayıs 2025 11:02
evet hocam artık bu şekilde yapılıyormuş
SINIF54, Dün
Bizim ilçede ekdersler 3 haftalık hesaplanmıs. hafta bütünlüğü bozulmasın diye nisanın son haftası mayısa aktarılmıs ve ilk bayram haftasındaki idari izin eklenmemiş. Her yerde bu durum böyle mi?

mavi_umut
Daire Başkanı
06 Mayıs 2025 11:09

Kaç yıl yattı


Velocıraptor
Genel Müdür
06 Mayıs 2025 12:42
ek ders kuşa dönmüş ! sandıkta görüşeceğiz !

kacarsu
Şef
06 Mayıs 2025 13:22
Ek ders cidden kuşa döndü en az iki katına çıkmalı ama kim takar ki bizi

kacarsu
Şef
06 Mayıs 2025 13:23
Bu yeni sistem midir nedir hep zarar hep daha kötü önceden 5 ini bulmadan aldığımız ek dersler artık 10 undan önce yatmıyor !!!!
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