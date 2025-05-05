Ek ders yattı mı? (2025 Nisan)

Bizim ilçede ekdersler 3 haftalık hesaplanmıs. hafta bütünlüğü bozulmasın diye nisanın son haftası mayısa aktarılmıs ve ilk bayram haftasındaki idari izin eklenmemiş. Her yerde bu durum böyle mi?

Bizim ilçede ekdersler 3 haftalık hesaplanmıs. hafta bütünlüğü bozulmasın diye nisanın son haftası mayısa aktarılmıs ve ilk bayram haftasındaki idari izin eklenmemiş. Her yerde bu durum böyle mi?