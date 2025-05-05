Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Mayıs 2025 17:23
Ek ders yattı mı

Ek ders yattı mı


Datdiriditdit
Memur
05 Mayıs 2025 17:36

Hesabınızı kontrol edin biz bilemeyiz yattı mı yatmadı mı.


LOJİSTİSYEN 67
Aday Memur
05 Mayıs 2025 17:40

Yatan yer var mı diyor arkadaş


bahçesaray
Şef
05 Mayıs 2025 17:41
Diyelim ki Kars'ın Digor ilçesinde yattı. Bunun Burdur Gölhisar'daki kişiye etkisi nedir?

LOJİSTİSYEN 67
Aday Memur
05 Mayıs 2025 17:51

Kars'ın Digor ilçesinde ek ders yattıysa 1-2 gün içinde çoğu yerde yatacak demektir öyle bir etkisi


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
05 Mayıs 2025 18:04

hayır


KARATEPE84
Aday Memur
05 Mayıs 2025 18:10
Yatmadı. İl onay vermemiş

m.r_f
Şef
05 Mayıs 2025 18:48

Yattı.


uca
Daire Başkanı
05 Mayıs 2025 19:10

Yattı.


memur2020fen
Aday Memur
05 Mayıs 2025 19:15

Ciddi misin

Datdiriditdit, 2 saat önce

Hesabınızı kontrol edin biz bilemeyiz yattı mı yatmadı mı.

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