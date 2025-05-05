Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


05 Mayıs 2025 17:23
6/1 süreci hakkında

Komutanlarım/arkadaşlarım merhaba. Şubat ayından beri 6/1 yapmaktayım yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı. 18 puanımı doldurdum ve ydkya çıkmayı bekliyorum. Ancak bu süreçte pişman oldum ve mesleğe geri dönmek istiyorum. Sizce geri dönebilir miyim? Dzkk?da çalışıyorum. Lütfen pişman olmadan önce nerdeydin gibi şeyler söylemeyin. Allah kimseye böyle duygular yaşatmasın. Teşekkürler.

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