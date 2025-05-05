Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


05 Mayıs 2025 17:30
bir konu hakkında yardımcı olur musunuz?

Merhaba arkadaşlar, iş yerimizde şu sıralar yemek kartı sistemine geçiş sürecindeyiz ve yeni bir yemek kartı firması arıyoruz. Bu konuda başka şirkette çalışan arkadaşlarımdan birkaç farklı öneri geldi ama özellikle Edenred Ticket Restaurant ismini araştırmalarımızda biraz daha çok duyduk. Edenred?i daha önce kullanan ya da şu anda kullanan var mı?

Kullanım deneyimi nasıldı, memnun kaldınız mı? Kesin kararı vermek için tavsiyeye ihtiyacım var.

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