Temmuz atama

Temmuz ayındaki alımda Tcdd ye mühendis olarak atanma ihtimalim var. Raylı sistemler mühendis olarak atanacağım inşallah ama mezun olalı 2 yıl oldu bölümüm hakkındaki bilgileri unutmuş gibiyim. Tekrardan göz gezdirecegim ama eğer olurda atanirsam tcdd muhendisler tam olarak ne yapıyor bu bilgilerin eksikliğinin bana bir dezavantajı olur mu acaba ?
Temmuz ayındaki alımda Tcdd ye mühendis olarak atanma ihtimalim var. Raylı sistemler mühendis olarak atanacağım inşallah ama mezun olalı 2 yıl oldu bölümüm hakkındaki bilgileri unutmuş gibiyim. Tekrardan göz gezdirecegim ama eğer olurda atanirsam tcdd muhendisler tam olarak ne yapıyor bu bilgilerin eksikliğinin bana bir dezavantajı olur mu acaba ?