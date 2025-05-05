KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


05 Mayıs 2025 17:50
Temmuz atama

Temmuz ayındaki alımda Tcdd ye mühendis olarak atanma ihtimalim var. Raylı sistemler mühendis olarak atanacağım inşallah ama mezun olalı 2 yıl oldu bölümüm hakkındaki bilgileri unutmuş gibiyim. Tekrardan göz gezdirecegim ama eğer olurda atanirsam tcdd muhendisler tam olarak ne yapıyor bu bilgilerin eksikliğinin bana bir dezavantajı olur mu acaba ?

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