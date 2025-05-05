Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi mi Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi mi

Merhabalar, elektronörofizyoloji teknikeriyim. Tercih yapacağım ama ilk sıraya hangisini yazayım kararsız kaldım. Bu iki hastanede çalışanlar ya da buralar hakkında bilgisi olanlar varsa yardımcı olabilir mi? Ortam, çalışanlar , döner vs. hakkında.
İkisi arasından hangisi daha iyidir? Şimdiden teşekkür ederim.
Merhabalar, elektronörofizyoloji teknikeriyim. Tercih yapacağım ama ilk sıraya hangisini yazayım kararsız kaldım. Bu iki hastanede çalışanlar ya da buralar hakkında bilgisi olanlar varsa yardımcı olabilir mi? Ortam, çalışanlar , döner vs. hakkında.
İkisi arasından hangisi daha iyidir? Şimdiden teşekkür ederim.