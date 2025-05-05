Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mayıs 2025 18:27
Gözde solar retinopati ve dilim raporu

merhabalar şeflerim yaklaşık 1 ay önce başlayan sol gözümde merkezde odaklandığım yerde görme kaybı oluştu retina doktoru solar retinopatisi tanısı koydu ve kalıcı bir hasar olduğunu söyledi tedavisi yok bu sebepten dolayı dolayı dilim raporuna başvurmak istiyorum daha önce emniyet dilim raporu alan varmı yada bilgisi olan hangi dilim verebilir? yardımcı olursanız sevinirim

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